Sta per iniziare il weekend dei giovani creativi italiani. Stanno infatti per essere pubblicati i brief e quindi c’è ancora tempo per chiunque – giovane pubblicitario, regista, designer, web designer e creativo – per partecipare, in maniera totalmente gratuita, al contest Giovani Leoni 2019, un concorso riservato a coppie di giovani creativi (nati dopo il 21 giugno 1988) che è la porta d’ingresso all’Olimpo della pubblicità mondiale, ovvero ai Cannes Lions 2019, il Festival Internazionale della Creatività. Iscrizioni e regolamento sono sul sito della manifestazione (https://giovanileoni.adci.it/).

