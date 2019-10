Il Birrificio Angelo Poretti (Gruppo Carlsberg Italia) presenta, per la prima volta, una birra che include nel suo bouquet una varietà di luppolo coltivato in Italia. Partner del progetto è Italian hops company, innovativa startup modenese produttrice di luppolo. “Era da un po’ di tempo – dice all’Adnkronos/Labitalia Serena Savoca, marketing manager Carlsberg Italia – che stavamo ragionando alla produzione di una birra che utilizzasse un luppolo coltivato in Italia per valorizzare anche la filiera produttiva italiana. Quando abbiamo incontrato il partner giusto, i ragazzi di Italian hops company, abbiamo capito che era arrivato il momento. I nostri mastri birrai hanno così arricchito la nostra 4 luppoli lager con il 4° luppolo coltivato in Italia, in particolare in provincia di Modena”.

