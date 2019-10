Ennesimo colpo di scena in questo inizio di ottobre: nel prossimo weekend, infatti, è in arrivo la classica ‘ottobrata’, ma anche il ritorno di una pericolosa insidia. “L’alta pressione riuscirà ad imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo a partire da giovedì 12: si tratta di un fatto abbastanza inusuale” fanno sapere da ‘IlMeteo.it’. “La massa d’aria calda e stabile arriverà direttamente dall’Africa e non dal più consueto (in questo periodo) anticiclone delle Azzorre”. Nel prossimo fine settimana, quindi, “belle giornate e anche piuttosto tiepide, con valori termici ben al di sopra delle medie stagionali”.

Fonte