Cibo di strada e matrimoni? E’ la nuova rivoluzione lanciata da Streetfood Project, la società di eventi che fa riferimento all’associazione Streetfood che negli anni ha cambiato il modo di comunicare la qualità e la tradizione del cibo di strada. Nasce infatti un servizio di catering di ‘strada’ per animare la parte gastronomica dei matrimoni all’aperto, grazie alla messa in scena di un vero e proprio villaggio dei truck e dei cibi di strada. Il tutto marchiato ‘Streetfood’, il marchio con la tendina che nel 2010 ha lanciato il concept di evento itinerante con i cibi di strada in Italia e che oggi è a disposizione esclusiva di quanti in Italia e all’estero vogliano rendere una cerimonia o una semplice festa privata unica e fuori dagli schemi.

Fonte