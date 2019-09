Gianna Nannini presenta La Differenza, nuovo singolo che fa parte del prossimo album dell’artista toscana. Il brano sarà diffuso in radio a partire dall’11 ottobre 2019.

Grandi novità per i fan di Gianna Nannini: la cantautrice, infatti, ha comunicato l’arrivo di un nuovo singolo, intitolato La Differenza.

Il brano, che sarà disponibile nelle radio italiane l’11 ottobre 2019, anticipa l’arrivo del nuovo album della rocker italiana, che la vede per la prima volta collaborare con Coez.

Gianna Nannini, La Differenza è il singolo tratto dal nuovo album

La Differenza è il titolo del nuovo singolo di Gianna Nannini. Il brano sarà diffuso nelle radio dello Stivale e su ogni piattiaforma streaming a partire dall’11 ottobre di quest’anno e anticipa l’arrivo del nuovo lavoro discografico della rocker senese.

Il titolo è molto importante per l’artista, tanto da spingere Gianna a chiedere ai fan cosa faccia la differenza per loro in un post su Instagram:

Ecco le sue parole: “La differenza è la cosa più bella che abbiamo in comune. Usate i social per raccontarci tramite immagini o video come fate voi la differenza. Scrivete nel testo #ladifferenza e @officialnannini, così potrò vedere i vostri post e condividerli. Venerdì 11 ottobre “La differenza” sarà anche vostra!”.

Gianna Nannini: il nuovo album a novembre

Il nuovo album, anticipato dalla pubblicazione della title track La Differenza, sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2019. Questo disco della cantautrice toscana arriva a due anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, Amore gigante.

Nel nuovo album, Gianna collabora con un altro giovane artista, Coez. Lo scorso anno aveva unito le forze invece a Enrico Nigiotti, con cui aveva cantato il brano Complici.

Non si conoscono ancora le date che comporranno il nuovo tour, pertanto attendiamo notizie in merito a tutti i concerti che l’artista terrà in giro per l’Italia.