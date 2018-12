Gelo e bufere in arrivo. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, l’atmosfera si sta infatti preparando a subire importanti cambiamenti, attesi proprio per l’inizio del 2019. A dirlo, gli esperti de.ilmeteo.it, che avvisano come nell’ultimo giorno dell’anno il primo ingresso di aria più fredda da Nord e Nordest causerà un peggioramento del tempo sul medio e basso Adriatico, coste ioniche e Sicilia settentrionale con piogge sparse e nevicate in collina. Il giorno di Capodanno sarà comunque una giornata piuttosto soleggiata su gran parte delle regioni, con clima freddo e venti forti settentrionali al Sud. Ma è a partire da mercoledì che lo scenario meteorologico muterà radicalmente, con un’impetuosa e violenta irruzione di aria gelida di origine artico-continentale che raggiungerà l’Italia.

