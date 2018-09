Arriva iPhone XS e Watch monitora il cuore

(AFP)

C’è un nome: iPhone XS. E’ il nuovo nato in casa Apple, presentato durante l’attesissimo evento allo ‘Steve Jobs Theatre’ di Cupertino, in California. Per il nuovo smartphone della mela ci sono le versioni con schermi OLED (Organic Light Emitting Diode) da 6.5 (chiamato XS Max) e 5.8 pollici – come anticipato dai rumors nelle ultime settimane – e un processore di nuova generazione A12: chipset a 7 nanometri che arriva a 5.000 miliardi di operazioni al secondo.

I due modelli sono resistenti all’acqua e alla polvere e disponibili in tre colori: Gold, Silver e Space Grey. Apple ha previsto inoltre la versione da 512 GB.

Capitolo Apple Watch: novità principale del nuovo smartwatch (oltre alle dimensioni riviste) è la capacità di fare un elettrocardiogramma, registrando il ritmo del cuore.