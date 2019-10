Salta la sfida dell’Italia contro gli All Blacks ai Mondiali di rugby. Gli organizzatori della rassegna iridata in corso in Giappone hanno annunciato la cancellazione del match di sabato tra gli azzurri e la Nuova Zelanda e dell’Inghilterra contro la Francia “per la sicurezza pubblica” a causa dell’arrivo del tifone Hagibis. In base alle ultime informazioni degli esperti meteo, “Hagibis è in predizione di essere il più grande tifone del 2019 e altamente suscettibile di provocare notevoli interruzioni nelle aree di Tokyo, Yokohama e Toyota per tutto il sabato, incluso il probabile arresto o interruzione del trasporto pubblico”, fanno sapere gli organizzatori del Mondiale in un comunicato.

Fonte