FEBBRE, tosse, mal di gola: l’inverno porta spesso con sée altri. Ma qual è il collegamento fra la stagione invernale e queste patologie? Si può pensare che siano le temperature basse, in realtà il vero responsabile non è il freddo. Ci sono altri fattori, ambientali e comportamentali, collegati alla stagione invernale, che possono contribuire alla maggiore incidenza delle infezioni. Ne abbiamo parlato con, immunologo clinico dell’Humanitas di Milano.

• NON È IL FREDDO DI PER SÉ

Ciò che è sicuro è che in inverno ci si ammala di più. Il sistema immunitario è meno resistente alle infezioni ed è più facile che la malattia attecchisca. Il freddo di certo può debilitare il nostro organismo ma gli studi epidemiologici non hanno rintracciato prove di una correlazione fra temperature rigide e infezioni virali o batteriche. “Non è semplice rintracciare le cause della stagionalità dell’influenza e altre infezioni tipicamente invernali”, spiega Brunetta, “ma non è proprio vero che il freddo di per sé è correlato ad un’aumentata incidenza di infezioni. Anche perché se fosse solo una questione di temperature, nei paesi con clima tropicale non ci sarebbero epidemie, che invece sono presenti”.

• IN INVERNO C’È MENO SOLE

Un’ipotesi per spiegare l’indebolimento del sistema immunitario coinvolge la vitamina D, che viene prodotta quando ci si espone al sole. “In inverno, c’è meno luce e l’esposizione al sole è ridotta – chiarisce Brunetta – Per questa ragione il livello della vitamina D risulta più basso. Alcune ricerche hanno messo in luce una correlazione fra il calo dei livelli di vitamina D e la minore resistenza del sistema immunitario, che avrebbe meno difese contro virus e batteri”.

• DALLA SCARSA UMIDITÀ AI VIAGGI

In inverno, inoltre, le abitudini di vita cambiano a causa del freddo. Siamo costretti a stare in ambienti chiusi e affollati e un’ipotesi è che questi comportamenti aumentino il rischio di ammalarsi. “Il riscaldamento, spesso a temperature molto alte, rende l’aria piuttosto secca. Quando il livello di umidità si abbassa, tendiamo ad ammalarci più facilmente e questo accade probabilmente perché questa situazione di aria secca è più favorevole alla diffusione e all’infettività dei virus”, spiega Brunetta. “Anche la presenza di un elevato numero di persone, come negli ambienti scolastici o in ufficio, favorisce la circolazione dei microorganismi responsabili di queste infezioni”. Ad esempio, durante le vacanze scolastiche invernali i casi di influenza o di sindromi para-influenzali scende bruscamente.

Anche i viaggi, insieme a quanto già messo in evidenza, forniscono a virus e batteri maggiori opportunità di circolare rapidamente attraverso paesi diversi e di diffondere le epidemie. “Uno studio ha osservato una correlazione fra traffico aereo e la maggiore incidenza di casi di influenza – sottolinea l’esperto – con linee di diffusione che seguono il tragitto degli spostamenti”.

• COME DIFENDERSI

Per ridurre il rischio di venire in contatto con microorganismi patogeni, la soluzione non è non andare a scuola o non viaggiare, ma adottare regole igieniche opportune. Una norma essenziale è quella di lavarsi frequentemente e con cura le mani, che sono uno dei principali veicoli dei microorganismi. “Oltre a lavarsi le mani il presidio principale di difesa contro il virus dell’influenza è il vaccino – sottolinea Brunetta – consigliato a tutti e raccomandato soprattutto nelle fasce a rischio: bambini, persone con più di 65 anni o con patologie croniche, operatori sanitari e in molti casi di pazienti con immunodeficienze”.