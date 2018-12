Arriva il cacciatore di dinosauri: Fermiamo il contrabbando di ossa

Il ‘cacciatore di dinosauri’ Federico Fanti (Foto National Geographic)

Dal grande carnivoro Tarbosauro al gigante vegetariano Saurolophus al rapace Velociraptor: i resti fossili dei dinosauri, stanno alimentando un mercato ‘nero’ che “vale decine di milioni di dollari l’anno”. A combattere il mercato illegale dei resti dei dinosauri è il paleontologo italiano Federico Fanti, docente di Paleontologia all’Università Bologna ed Explorer di National Geographic, che all’Adnkronos ha tracciato il quadro di un ‘mondo parallelo’ che si muove intorno ai giganti della preistoria. Si tratta di un contrabbando “ancora sconosciuto all’opinione pubblica” ma che “va fermato ed in fretta” perché “queste ossa non solo sono un patrimonio di tutti ma rappresentano testimonianze scientifiche spesso uniche” e “non possono più essere depredate e poi battute all’asta” come oggetti ‘di design’ qualsiasi. Fanti anticipa quindi che con la spedizione da lui guidata nel deserto del Gobi, in Mongolia ha messo a punto “un metodo scientifico” per fermare questo “commercio illegale” grazie “al rilevamento di altissime dosi di radioattività presenti nelle ossa fossili di dinosauro” ritrovate nel paese asiatico. Lo studio è raccontato nel documentario di National Geographic ‘Il cacciatore di dinosauri’ che andrà in onda domani.

“Il contrabbando di ossa di dinosauro ha una dimensione economica enorme basti pensare che un singolo reperto è stato recentemente battuto all’asta per 1,2 milioni di dollari” spiega il paleontologo che ha realizzato la spedizione con 14 esperti. “Il primo problema per arginare questo mercato ‘nero’ è identificare la provenienza dei reperti fossili” e questo perché “in alcuni Stati del mondo il commercio di ossa di dinosauro è illegale -come in Ue, Italia o Mongolia- ma in altri Paesi -come Stati Uniti o regioni della Cina- non è considerato reato”.