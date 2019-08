“Era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto”. Lo dice all’Adnkronos Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar di Venezia e di una serie di locali in diverse parti del mondo da Londra a New York, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal, dove lavora il capo chef Andrea Zamperoni, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. “E’ una persona semplice, bravissima, un ragazzo d’oro. Per noi è una perdita anche a livello affettivo – racconta – Anche il fratello gemello lavora per noi, lui sta a Londra”.

Fonte