Sette persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli, in un’operazione congiunta con la Squadra Mobile di Napoli, in quanto ritenute appartenenti a un’associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla corruzione. Dell’associazione facevano parte anche due ex poliziotti impiegati nell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, titolare delle indagini. Insieme agli arresti, sono state eseguite anche numerose perquisizioni.

