E’ stato posto ai domiciliari Marco Astorri, presidente del Cda di Bio-On, tra i destinatari di un’ordinanza del Gip del tribunale di Bologna Alberto Ziroldi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito il provvedimento nei confronti di tre esponenti apicali della nota società per azioni bolognese, operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. E’ stato poi disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per 150 milioni di euro. Il titolo della società è stato sospeso in Borsa per eccesso di ribasso. In asta di volatilità arriva a perdere arriva a perdere un teorico 50%.

Gli altri soci interessati dall’ordinanza sono Guido Cicognani, vice presidente del consiglio di amministrazione, e Gianfranco Capodaglio, presidente del collegio sindacale, destinatari questi ultimi di una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche.

Fonte