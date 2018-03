GLI oli di lavanda e dell’albero del tè potrebbero essere responsabili della, cioè di uno sviluppo anomalo del seno nei maschi prepuberi. La notizia arriva da uno studio realizzato dai ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) statunitense, un dipartimento dell’NIH l’agenzia federale per la salute Usa, presentato a Chicago nel corso di ENDO2018, il meeting annuale degli endocrinologi americani.

Questi prodotti vengono utilizzati in aromaterapia, ma sono anche ingredienti di prodotti per l’igiene personale, dagli shampo, ai saponi, dalle lozioni ai gel, e per la pulizia della casa. Non solo, basta fare un giro sul web per apprendere che l’olio dell’albero del tè avrebbe proprietà antimicotiche, antinfiammatorie, lenitive eccetera, e che quello di lavanda sarebbe un buon prodotto per massaggi, un antisettico naturale, oltre che un cicatrizzante e molto altro ancora… Entrambi sono acquistabili in erboristeria, anche puri, come nei supermercati e naturalmente on-line.

“In genere si tende a considerare gli oli essenziali come prodotti innocui e sicuri – spiega J.Tyler Ramsey del NIEHS, primo autore dello studio – quando invece contengono diversi agenti chimici e dovrebbero essere usati con cautela visto che alcuni di questi agiscono come potenziali ‘interferenti endocrini’. Gli interferenti endocrini sono molecole con la capacità di disturbare la normale attività degli ormoni. Nel caso specifico, gli oli essenziali di lavanda a di tea tree agirebbero come estrogeno-simili e anti-androgeni rafforzando a conti fatti l’attività degli estrogeni (ormoni femminili) e contrastando quella del testosterone sul tessuto mammario, una situazione che secondo gli endocrinologi potrebbe giustificare la comparsa di ginecomastia nei giovani maschi.

• SE AL BIMBO SPUNTA IL SENO

Secondo gli autori sono sempre più numerose le segnalazioni di casi di ginecomastia maschile prepuberale in seguito all’esposizione topica a oli essenziali di lavanda e di tè. Già dieci anni fa in effetti un paper sul NEJM indicò un’associazione tra i due oli e la comparsa di ginecomastia in tre bambini tra i 4 e 10 anni, tutti particolarmente esposti (shampo, lozioni..) ai prodotti. In quel caso gli autori osservarono non solo un nesso tra esposizione regolare e sintomi mammari ma anche che la ginecomastia si risolveva completamente pochi mesi dopo la sospensione dell’uso degli oli essenziali.

• SOTTO ESAME 8 COMPOSTI

I ricercatori hanno analizzato otto composti chimici presenti in entrambi gli oli essenziali: eucaliptolo 4-terpineolo, dipentene/limonene, alfa-terpineolo, linalil acetato, linaloolo, alfa-terpinene e gamma-terpinene. Con test in vitro hanno indagato la capacità delle otto molecole di modificare i geni responsabili dei recettori di estrogeni e androgeni usando cellule umane di tumore della mammella. Il risultato è stato che tutti e otto agivano come estrogeno-simili o anti-androgeni oppure come estrogeno-simili e antiandrogeni. A preoccupare ancora di più il fatto che gli otto composti in questione sono presenti almeno in altri 65 oli essenziali. “L’olio di lavanda e l’olio dell’albero del tè rappresentano un potenziale problema di salute ambientale e dovrebbero essere ulteriormente esaminati”, hanno detto i ricercatori americani, che però hanno auspicato che in mancanza di una regolamentazione specifica, il pubblico tenga conto dei risultati della loro ricerca prima di utilizzare gli oli essenziali, soprattutto in maniera intensa e regola.

• LA GINECOMASTIA

La ginecomastia è rara tra i bambini, al contrario che nei ragazzi adolescenti e negli uomini adulti,. In genere è attribuita a condizioni che intralciano le normali vie degli ormoni sessuali provocando o un aumento dell’attività degli estrogeni o un’assenza di contrasto dell’azione degli ormoni femminili sul tessuto mammario dei maschi. Secondo gli endocrinologi, la ginecomastia prima della pubertà andrebbe considerata patologica.