Per alcuni fan deve essere difficile capire che se un attore in un film interpreta un uomo gay non significa che lo sia anche nella vita reale.

Ieri un ragazzo ha scritto un messaggio quasi inquietante ad Armie Hammer e l’attore l’ha pubblicato su Instagram dicendo che qualcuno non separa l’arte dalla vita privata.

“Lo sai che il caz*o è meglio. Elio è meglio. Thimothée è meglio. Non ci piace la patata. Non vogliamo avere una moglie. Facciamoci i ragazzi. Sono meglio i maschi lo sai? Sono sicuro che tu preferisci Elio, Thimothée. Io vedo come tu lo guardi. Io vi amo insieme.”

Ma è così difficile da capire che esistono anche uomini eterosessuali? Ma soprattutto, è necessario mandare messaggi creepy ad un attore?