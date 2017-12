La videocamera per la sicurezza Arlo GO che registra in alta definizione è 100 per cento senza fili, impermeabile e con connettività mobile 3G/4G-LTE debutta in Italia grazie a Vodafone come pare dell’ecosistema V by Vodafone di oggetti connessi.

Arlo è la linea di prodotti per la sicurezza domestica e professionale di Netgear (concorrente alle telecamere Nest di Google) e la videocamera Arlo GO è una realtà da circa un anno negli Stati Uniti mentre in Italia arriva solo ora grazie alla partnership con Vodafone. Arlo GO si differenzia infatti dalle altre telecamere Arlo per la videosorveglianza in quanto si connette non alla rete WiFi domestica ma alla rete mobile, quindi Netgear deve affidarsi agli operatori telefonici per promuovere la telecamera in quanto necessita di una SIM con piano dati che non abbia i limiti di giga delle offerte disponibili per le SIM tradizionali.

Arlo Go funziona quindi con connettività LTE e richiede un piano di traffico dati mobile per l’utilizzo. Arlo Go powered by Vodafone viene fornita con la V-SIM di Vodafone per essere sempre connessa. Non sappiamo se Arlo GO sarà certificata anche con altri operatori, presumibilmente al lancio sarà un’esclusiva Vodafone.

Arlo Go puo’ essere posizionata ovunque perchè non richiede cavi o fili, ha una batteria ricaricabile da 3660mAhche puo’ durare almeno un mese con una singola carica (Arlo ha realizzato un pannello solare per tenere la batteria sempre carica), resiste a pioggia, sole, caldo o freddo con certificazione IP65. La videocamera ha un obiettivo grandangolare con angolo di visione di 130 gradi, ha la visione notturna integrata che si attiva automaticamente di notte per illuminare l’ambiente fino a 7,6 metri e un sensore di movimento PIR grandangolare per rilevare i movimenti nell’ambiente (regolabile fino a 7 metri e offre segnalazioni via email istantanee e notifiche push). Per quando manca la connettività, la videocamera ha uno slot per scheda SD integrata per l’archiviazione del backup in locale ma è inclusa l’archiviazione gratuita su cloud per 7 giorni. La risoluzione video è configurabile fino a 1280 x 720 pixel con codec H.264 ed è presente l’audio bidirezionale per ascoltare e parlare attraverso l’altoparlante incorporato e il microfono, direttamente dallo smartphone su cui è installata l’app Arlo per gestire le videocamera Arlo collegate al proprio account.

La batteria di Arlo GO è a lunga durata perchè il rilevamento dei movimenti è attivo solo quando impostato dall’utente – tramite l’app si possono programmare i periodo in cui attivare il rilevamento – con la registrazione del video che parte solo nel momento in cui avviene il rilevamento di un movimento da parte del sensore integrato – la videocamera non registra 24 ore su 24.

Per quanto riguarda i costi, la videocamera Arlo GO con l’offerta Vodafone si puo’ acquistare online sul sito https://shop.v.vodafone.com/IT/V-Camera al prezzo di 379,00 euro una tantum (è il costo della videocamera) con V-SIM inclusa e abbonamento al costo di 5,00 ogni 4 settimane. La connettività fornita dalla V-Sim by Vodafone è inclusa nell’abbonamento, non è previsto l’addebito più di quanto concordato per utilizzare Arlo GO (in base all’uso previsto per il tipo di dispositivo), in Italia e all’estero (dove disponibile il servizio V by Vodafone). E’ anche possibile mettere in pausa l’abbonamento del mese successivo in modo da pagare solo quello che si vuole utilizzare.