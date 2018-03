Il 2018 potrebbe essere l’anno d’oro dei videogame su mobile, visto che tra i tanti porting di titoli per PC e console ci sarà anche Ark: Survival Evolved!

ARL: Survival Evolved per dispositivi iOS e Android parte da oggi con un primo programma di lancio in versione beta (qui tutti i dettagli). L’esperienza sarà identica a quella per PC, senza alcun tipo di limitazione e con un ambiente multiplayer formato da 50 persone che possono unirsi in tribù per condividere risorse e punti esperienza. Sarà anche disponibile una modalità di gioco in singleplayer offline.



In Ark: Survival Evolved per sopravvivere, i giocatori devono stabilire una base che verrà costruita con materiali trovati sull’isola come il legno o le rocce. Ad esempio, l’accampamento può essere provvisto anche di un focolare, e la base che si andrà a creare può essere usata anche come ripostiglio per armi, risorse o fungere da stalla per le cavalcature. La mappa del gioco, chiamata appunto comprende un’area di circa 48 chilometri quadrati.

Al momento non ci sono dettagli sul lancio ufficiale del gioco.