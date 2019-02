Arisa ha commesso un errore clamoroso durante la seconda esibizione a Sanremo 2019: ecco cos’è successo.

Clamoroso errore per Arisa durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Un intoppo comune a tanti artisti, ma che è sembrato infastidirla non poco.

L’artista durante la sua seconda esibizione sulle note di Mi sento bene ha sbagliato il testo, mostrando tutta la sua frustrazione con un gesto di stizza nei confronti dell’orchestra.

Sanremo 2019: Arisa sbaglia il testo di Mi sento bene

La cantante originaria della Basilicata, quarta concorrente a esibirsi nella serata del mercoledì, ha presentato per la seconda volta il suo brano Mi sento bene, con indosso un abito nero lungo e molto elegante.

Tutto è sembrato andare per il verso giusto, fino a quando, poco dopo il primo ritornello, la cantante si è inceppata, mancando le parole ‘dei tanti giuramenti’ nel verso “cosa ne sarà dei tanti giuramenti degli amanti“.

Quale sarà stato il motivo di questo errore clamoroso? Un problema con l’abito, forse impigliato nell’asta del microfono mentre Arisa stava cantando? O un semplice vuoto di memoria, non colmato nemmeno dall’aiuto del gobbo?

Per il momento non lo sappiamo, ma di certo la cantante non ha vissuto al meglio quei momenti. Subito dopo l’errore si è infatti voltata verso l’orchestra lasciandosi andare a un gesto di stizza, probabilmente perché molto dispiaciuta.

Arisa ha saputo comunque riprendersi in pochi secondi e recuperare, portando al termine la sua performance e strappando gli applausi del pubblico. Al di là di questo piccolo errore, infatti, l’artista ha convinto appieno la critica, compresi noi, e il suo brano è sembrato al secondo ascolto anche migliore rispetto alla serata di debutto. Brava lo stesso!

Di seguito il video ufficiale di Mi sento bene: