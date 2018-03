Arisa: Non voglio innamorarmi più

(Foto Arisa Instagram)

Dai riflettori del palcoscenico alle strade dell’India per curare la “febbre d’amore”. Arisa affida ai social pensieri e scatti di un viaggio in Asia per superare un momento difficile della propria vita sentimentale. “La mia stanzetta indiana prende sempre piú le sembianze di casa – scrive la cantante su Instagram, condividendo la foto della sua camera – Semino me stessa ovunque con sorrisi e lacrime, libri, candele e musica alta. Ma sembra piaccia a tutti per ora. Menomale che la febbre d’amore sembra passare – confessa – Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più – conclude – Si sta troppo male”.