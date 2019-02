Dai medicinali da banco che gli procurava Loredana Bertè nel camerino di Amici, a quella volta a cena insieme con Paola Turci: la nuova intervista di Arisa in occasione del Festival di Sanremo è pura vita.



Artefici di questo video i miei colleghi di TV Sorrisi & Canzoni che hanno chiesto adalcuni aneddoti del Festival e della sua canzone, Mi Sento Bene.

Fino all’exploit sul finale:

“1984 di Jovanotti è uno dei dischi italiani che mi è rimasto più impresso, oppure Hanno Ucciso L’Uomo Ragno degli 883, quando ti dicevano ‘…hanno ucciso l’uomo ragno non si sa neanche perché avrà fatto qualche sgarro..’ ma chissà chi era l’Uomo Ragno? Oppure Michael Jackson ‘…We are the world, we are the children..’, non era lui?”.