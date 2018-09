Poco fa sono stato sommerso di messaggi delle mie b!tches che mi avvisavano di un ricovero d’urgenza per Ariana Grande. Stando a quello che riportano alcuni siti e fan page della cantante, pare che Ariana sia stata portata in un ospedale di New York dopo un brutto attacco di ansia.

La notizia è rimbalzata sui social ed ha mandato nel panico i fan della Grande.

Personalmente ho qualche dubbio sulla veridicità della notizia, visto che proprio in queste ore Ariana ha pubblicato una foto su Instagram. Inoltre alcuni dei siti americani e brasiliani che hanno riportato la news, hanno allegato uno screen di TMZ, che però non ha mai dato questa notizia.

Che Ariana sia devastata (come dicono le fonti a lei vicine) è ovvio, ma penso che la storia del ricovero sia solo un rumor. Aspettiamo conferme o smentite da parte del suo team.

Comunque voce infondata o realtà, di sicuro Ariana è stata messa nuovamente a dura prova, dopo l’attentato di Manchester, adesso la scomparsa di un suo ex fidanzato.

