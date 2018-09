Ieri, subito dopo la morte di Mac Miller, Ariana Grande ha disattivato i commenti sul suo profilo Instagram (dopo che moltissimi follower l’hanno accusata della morte del giovane rapper).

A distanza di 24 ore dalla scomparsa di Mac, Ariana ha voluto ricordare il suo ex fidanzato in modo semplice e senza troppi clamori, con una foto in bianco e nero, scattata quando i due stavano insieme.

I comunicati stampa della famiglia e della casa discografica di Mac Miller.

“Malcolm McCormick, conosciuto e adorato dai fan come Mac Miller, è tragicamente scomparso all’età di 26 anni. Era una luce brillante in questo mondo per noi, per i suoi amici e i suoi fan. Grazie per le vostre preghiere. Non ci sono ulteriori dettagli sulla causa della sua morte in questo momento.”

“Tutti noi della Warner Bros Records siamo profondamente scioccati e rattristati dalla tragica notizia della prematura scomparsa di Mac Miller. Mac era un artista estremamente dotato e stimolante, con uno spirito pionieristico e un senso dell’umorismo che toccava tutti quelli che incontrava. Questa è una perdita devastante e spazza via una vita e un talento di enorme potenziale. La sua arte non aveva limiti. Noi, con i suoi fan in tutto il mondo estendiamo i nostri pensieri e le nostre preghiere alla sua famiglia e ai suoi amici “.