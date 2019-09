Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey: il video di Don’t Call Me Angel, la loro collaborazione per il film Charlie’s Angels.

Il nuovo film delle Charlie’s Angels sta per arrivare. L’uscita della pellicola è prevista il 15 novembre, ma per far salire l’hype è stato rilasciato oggi il video ufficiale di Don’t Call Me Angel, il brano simbolo della colonna sonora, cantato da tre popstar d’eccezione: Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey.

Andiamo ad ascoltare questa prima collaborazione assoluta tra le tre grandissime star della musica americana, che mai avevano unito le proprie forze in un solo brano.

Il video di Don’t Call Me Angel di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey

La canzone in questione è inclusa nella soundtrack del film scritto e diretto da Elizabeth Banks, con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

Un grande trio che viene sostituito in musica da un trio altrettanto potente. Oggi infatti la musica americana non propone nessuna popstar capace di muovere le masse come Ariana Grande, accompagnata stavolta però da due star del suo livello. Miley è e rimane infatti il simbolo della provocazione nel pop, mentre Lana, fresca di pubblicazione di un nuovo album, si conferma come un’artista capace di coniugare esigenze commerciali e ricerca autoriale.

Questo il video di Don’t Call Me Angel:

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey: musica e amicizia

Le tre popstar sono molto legate tra loro e non hanno mai nascosto la propria stima reciproca. Lo dimostrano anche delle recenti dichiarazioni di Lana, che ha elogiato Ariana come persona e soprattutto come artista.

Chissà che il successo di questa collaborazione non possa aprire a nuovi incroci tra le tre. Ricordiamo che Lana ha infatti dichiarato di essere già pronta per pubblicare un nuovo album nel 2020, così come Miley che, dopo tre EP, dovrebbe tornare nel 2020 con un album completo.