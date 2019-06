La colonna sonora di Charlie’s Angels ha unito in un unico brano per la prima volta Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey.

Anche la musica ha le sue Charlie’s Angels. Si tratta di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey, per la prima volta insieme in una canzone che farà parte della colonna sonora del remake di Charlie’s Angels, appunto, con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balianska.

Per il momento non si ha una data ufficiale di uscita del singolo, né informazioni importanti come il titolo. Ma c’è un trailer del film che ce ne regala un assaggio. Ascoltiamolo insieme!

Charlie’s Angels: Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey insieme

Ad annunciare questa collaborazione che ha fatto esaltare il mondo intero, visto che le tre sono popstar tanto diverse tra loro quanto unanimamente amate, è stata la stessa Ariana Grande con un post su Instagram.

La cantante di Boca Raton ha affermato di essere anche la produttrice della canzone e che per lei questa è stata la cosa più ‘dannatamente cool’ del mondo: “Non vedo l’ora che tutti ascoltino la nostra musica e vedano questo film fenomenale“. Di seguito il post di Ariana:

Ariana, Miley e Lana: tre popstar diverse

Incuriosisce e non poco la collaborazione di tre popstar tanto grandi quanto differenti tra loro nel modo di concepire la musica pop.

Ariana è infatti dotata di una grande voce, su cui ha costruito un personaggio molto amato dai giovanissimi, e si è finora cimentata con musica black (R&B e soul), per passare nemmeno tanto gradualmente alla musica dance ed elettronica.

Miley invece, che pure ha un’ottima voce, dopo gli inizi come Hannah Montana ha deciso di far parlare di sé più per il suo atteggiamento che per le sue canzoni, passate decisamente in secondo piano. Una popstar più vicina ai canoni del rock, ribelle e fuori dagli schemi.

Infine Lana, una voce indie pop molto intimista ed elegante, che ha mescolato con sapienza il proprio indubbio talento musicale con una personalità atipica per l’ambiente mainstream in cui si è trovata a muoversi suo malgrado.