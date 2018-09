A distanza di una settimana dalla morte di Mac Miller, Ariana Grande ha pubblicato la sua prima dichiarazione sul suo ex fidanzato.

La cantante ha ricordato il rapper con un video privato ed una dedica piena d’amore.

“Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato quando avevo diciannove anni e lo farò sempre. Non posso credere che tu non sia più qui. Non riesco davvero a capirlo. Ne abbiamo parlato così tante volte. Sono così arrabbiata, sono così triste e non so cosa fare. Tu eri il mio più caro amico. Lo sei stato per così tanto tempo, sopra qualsiasi altra cosa. Sono così dispiaciuta di non aver potuto aggiustare o portare via il tuo dolore. Lo volevo davvero. Eri l’anima più gentile e dolce con dei demoni che non ha mai meritato. Spero che tu stia bene ora. riposa.”