Qualche giorno fa è stato il compleanno di Lady Gaga e non so per quale motivo, ma mi è sfuggito il tenero post d’auguri che le ha fatto Ariana Grande. Per questo motivo lo recupero ora, nonostante molti di voi magari lo hanno già visto.

Le due, come già sappiamo, hanno inciso insieme una canzone che sarà presente nel nuovo album della Germanotta che uscirà non appena questa pandemia da CoronaVirus sarà debellata.

Oltre la canzone insieme (che si intitola Rain On Me) le due hanno in comune anche le origini italiane, che la Grande ha omaggiato proprio nel post d’auguri al grido di ‘mangia un po’ di pasta!‘.

“Buon compleanno a un vero angelo che ha cambiato la mia vita in molti modi. Vi dirò di più su questo più avanti ma… tu rendi il mio cuore così pieno, felice e compreso Lady Gaga. Ti auguro tutta la gioia del mondo oggi e tutti i giorni. Mangia un po’ di pasta”.

Lady Gaga avrà seguito il suo consiglio?