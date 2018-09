Ariana Grande ha pubblicato sui social una fotografia che la ritrae insieme al suo nuovo amichetto: si tratta di un cucciolo di maialino!

C’è chi ama i gatti, chi ama i cani, e chi come Ariana Grande i maialini! Proprio così, la cantante ha pubblicato una foto sui social insieme al nuovo arrivato, un cucciolo di maiale che pare le sia stato regalato dal suo fidanzato. E i fan sono letteralmente andati in visibilio!

Ariana Grande e il maialino: la foto sui social

Come abbiamo detto, pare proprio che il regalo sia opera del suo fidanzato Pete Davidson, con il quale Ariana starebbe pensando di comprare una casa dal valore di 16 milioni di dollari! E nel frattempo i due hanno già pensato a quale sarà la dolce compagnia della loro nuova vita, un cucciolo di maialino.

Certo, queste sono tutte ipotesi, dal momento che come si sa, su Instagram è facile equivocare o esagerare ciò che sta dietro a una semplice foto: in molti, infatti, sostengono che in realtà il cucciolo sia semplicemente stato fotografato e niente più.

In ogni caso, ecco la foto di Ariana Grande:

Ariana Grande e Mac Miller: l’ultimo saluto della cantante

Un periodo molto difficile per Ariana, ma che grazie a Pete sta cercando di superare con forza e lucidità. La morte per overdose di Mac Miller, suo storico ex, ha infatti sconvolto la vita della giovane cantante, che è anche stata accusata di non essere riuscita a farlo uscire dal tunnel della droga.

Ariana ha voluto proprio in questi giorni dare il suo ultimo saluto a Mac Miller, rispondendo alle accuse e spiegando come i due in realtà ne avessero parlato spesso, e che lei, in cuor suo, sa di aver fatto tutto il possibile.

E ora è il momento di andare avanti per Ariana, ritrovare la serenità, magari al fianco della sua nuova fiamma, e chissà, del suo nuovo animaletto domestico.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/arianagrande/