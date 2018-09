Mac Miller è morto tragicamente a soli 26 anni a causa di una presunta overdose e poche ore dopo l’annuncio della sua scomparsa, Ariana Grande è stata costretta a disattivare i commenti di Instagram a causa dei troll che l’accusavano di essere la responsabile della sua morte.

Mac Miller e Ariana Grande sono stati infatti insieme per due anni ed il loro rapporto si è interrotto a maggio, quando la cantante ha comunicato che la storia era finita perché era un “amore tossico” e perché si sentiva “un’infermiera” e non una “fidanzata”.

A distanza di quasi una settimana dalla morte, l’amico di Mac Miller, Shane Powers, ha preso le difese della cantante rivelando alcuni aneddoti della loro storia:

“Ariana e Mac erano molto innamorati e quando stavano insieme lui per la prima volta si è calmato. Nessuno come Ariana Grande voleva che Mac restasse sobrio. Lo so, l’ho sempre vissuto. A volte Ariana mi telefonava e mi chiedeva ‘Come posso aiutarlo? Che devo fare? Che faccio ora?’ voleva che Mac si ripulisse perché non era salutare quello che faceva”.

Purtroppo l’amore di Ariana non ha comunque aiutato Mac ad uscire dal tunnel della tossicodipendenza e la fine la conosciamo tutti.

Ariana Grande didn’t kill Mac. Mac killed Mac. Leave her alone. He’d be furious with ANYONE who made any shitty comment to her.

I’d fuckin know.

Leave her alone.

— Shane Powers (@Theshanepowers) 8 settembre 2018