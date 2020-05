Ariana Grande e Justin Bieber, Stuck with U: il video del duetto delle due popstar, che hanno collaborato per beneficenza.

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato online il video del nuovo duetto di Ariana Grande e Justin Bieber. Le due popstar di punta della scuderia del manager Scooter Braun hanno messo insieme le proprie voci per una giusta causa.

Il nuovo brano Stuck with U servirà infatti a raccogliere soldi da destinare a un fondo per gli studi dei figli di chi sta lottando contro il Coronavirus in prima linea.

Ariana Grande e Justin Bieber insieme per beneficenza

Le due popstar hanno unito le forze nel nuovo brano Stuck with U, arrivato online con un video che raccoglie filmati realizzati da loro due e tanti altri amici nelle proprie abitazioni.

I proventi saranno destinati interamente alla First Responders Children’s Foundation, un’associazine che si occupa di finanziare borse di studio per i figli degli operatori sanitari e di tutti coloro che stanno lottando in prima linea in questa battaglia contro il Covid-19.



Ariana Grande e Justin Bieber

Ovviamente, inutile a dirsi, il video di questa nuova collaborazione è diventato subito virale. Non fosse altro che per la presenza di tante altre star oltre ai due artisti in questione.

Tra i contributi dei fan troviamo infatti anche grandi amici di Ari e Justin come Kendall e Kylie Jenner, Gwyneth Paltrow (con il marito Brad Falchuk), Ashton Kutcher e Mila Kunis, Michael Bublé (con la moglie Luisana), Chance the Rapper, Jaden Smith e Demi Lovato (insieme al fidanzato Max Ehrich.

Piccola curiosità per gli amanti del gossip: nella clip Ari ufficializza la sua nuova relazione con Dalton Gomez. Ecco il video: