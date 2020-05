Il rapper 61x9ine ha accusato Ariana Grande e Justin Bieber di aver comprato la numero 1 in Billboard con Stuck With U. La popstar di 7 Rings ha ringraziato tutti i fan per aver acquistato la canzone (il ricavato andrà tutto in beneficenza), ma ha anche risposto al collega. Ariana si è chiesta come mai 6ix9ine se la sia presa solo con lei e non con Justin Bieber.

“Grazie a tutti coloro che hanno supportato questa canzone, questa causa e aver reso tutto questo reale. Vi amiamo così tanto. C’è tanto da celebrare oggi. A ogni modo vorrei dire alcune cose. Per tutti quelli che mi conoscono sanno che i numeri non sono la cosa che mi guidano. Sono grata di cantare. grata di avere persone che vogliono sentirmi. grata di essere qui del tutto. Non ho avuto una numero 1 per i primi 5 anni della mia carriera e non mi ha mai reso triste perché dal profondo del mio cuore, la musica è tutto per me. I miei fan sono tutto per me. non chiederei nient’altro. Quindi con quante celebrazioni ci sono da fare oggi vorrei dire alcune cose, cosa che solitamente non faccio perché non mi piace avere a che fare con i drammi. I miei fan hanno comprato la canzone. I fan di Justin hanno comprato la canzone. I nostri fan hanno comprato la canzone (non più di quattro copie per persona come dice la legge). Sono dei pazzi e io ringrazio Dio ogni giorno di averli nella mia vita. Non solo quando si battono per farci vincere (anche quando chiedo loro di non farlo, come avevo chiesto in questa occasione) ma perché sono tra le persone migliori che conosca. Le vendite contano più degli streaming. Non puoi combatterlo per quanto ci provi. Per chi non è felice della propria posizione nella chart questa settimana o che pensa a mille modi di buttare giù il duro lavoro di noi donne (e solo le donne, per qualche ragione) ti chiedo di prenderti un momento per essere più umile. Sii grato di essere qui. che la gente voglia ascoltarti. Sii grato di esserci, come lo sono anche io. Faccio i complimenti a tutti quelli presenti nella Top 10 questa settimana e grazie Billboard per questo onore. E grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a raccogliere fondi”.

Anche Justin Bieber è intervenuto in questa faida ed ha cercato di spiegare al rapper che la n°1 di Stuck With U è stata ottenuta grazie ai fan che hanno comprato in massa il brano e che dietro non c’è nessun team che ha pagato.

“Lui dice che i suoi stream non contano. Sì, contano ma lui sta contando gli stream globalmente quando questa è una classifica americana quindi contano solo questi stream. 60.000 copie sono arrivate tutte insieme perché non riveliamo i numeri fino a fine settimana. Si chiama strategia. Le regole sono chiare. Con una carta di credito si possono comprare al massimo quattro copie. La compagnia Nielsen ha controllato e ha visto che le nostre vendite erano legittime perché i nostri fan sono meravigliosi e l’hanno comprata. Non screditare la nostra fanbase con false informazioni. Questa è la mia canzone con Ariana Grande e sono onorato di lavorare con lei per raccogliere soldi per un’incredibile causa. Se dici il suo nome, ricordati anche di menzionare il mio perché è la nostra canzone”.

A me pare normale che un duetto tra Ariana Grande e Justin Bieber riesca agevolmente ad arrivare in vetta alla Hot100. Stiamo parlando delle due popstar di maggiore successo di questi anni (insieme a Taylor Swift), non credo quindi che abbiano bisogno dare mazzette alla Billboard.

Ariana Grande speaks out on 6ix9ine accusing her of “buying” her Hot 100 #1: “to anybody who is spending their time thinking of ways to discredit women (and only the women) — take a moment to humble yourself. be grateful you’re even here. that people want to listen to u at all.” pic.twitter.com/LQT1s8jRep — Pop Base (@PopBase) May 18, 2020

6ix9ine ha risposto al post di Ariana Grande tirando in ballo le sue origini umili.

“Ariana, tutto quello che dico è che ho lavorato duramente per uscire da Brooklyn. Parlo per i milioni di ragazzi che non sono fortunati quanto lo sei tu. Quelli che non sono stati fortunati di essere in TV. La vita è reale quando vivi nel benessere. La vita è reale quando cresci senza un padre. Non sai cosa vuol dire. Dici a me di essere umile non credo che tu sappia cosa voglia dire essere umili. Sei veramente talentuosa e bellissima, dio ti benedica. Ma non capirai mai il mio dolore”.

E cosa c’entrano le sue origini con le accuse di aver pagato per la n°1?

Traduzione: gingergeneration