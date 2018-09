Poche ore fa Ariana Grande ha ricordato Mac Miller con una bella foto pubblicata sul suo profilo Instagram. I fan della cantante sono in pensiero per la loro beniamina e la perdita subita. Due fonti vicine alla popstar hanno rilasciato delle dichiarazioni a ET, rivelando che la Grande è devastata dalla brutta notizia.

“Lei è devastata dalla tragica notizia. Anche se i due hanno concluso la loro relazione, Ariana ha sempre condiviso un rapporto profondo con Mac e non ha voluto altro che il meglio per lui. Posso dirvi che lei è molto turbata”. “Lei non sta bene. Ari ha sempre avuto affetto per lui. Nonostante la loro rottura, Ariana ha sempre cercato di sostenere il benessere di Miller”.

ariana si dimostra sempre la persona meravigliosa che è, dovreste smetterla di attaccarla e augurarle cose spregevoli quando lei credo sia devastata quanto tutti gli altri, se non di più.

questa ragazza è una roccia e spero che mac sia in un posto migliore. — ً (@puritouis) 8 settembre 2018