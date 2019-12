Ariana Grande, album dal vivo per celebrare lo Sweetener World Tour: il regalo della cantante americana ai suoi fan.

Ariana Grande ha annunciato l’arrivo di un nuovo album per festeggiare il grandissimo successo dello Sweetener World Tour. Un giro di concerti da più di cento date in tutto il mondo che ha permesso alla popstar più amata degli anni Duemiladieci di cantare dal vivo i brani dei suoi due ultimi album, Sweetener e Thank U, Next.

Per l’occasione, la Grande ha deciso di pubblicare il suo primo album dal vivo in carriera. Un regalo davvero speciale per tutti i suoi innamoratissimi fan.

Ariana Grande: album dal vivo in arrivo

L’annuncio di questo nuovo progetto discografico è arrivato dalla stessa Ariana su Twitter. La popstar ha specificato che il lavoro è già a buon punto e che la vede impeganta anche come produttrice: “Sto scegliendo le tracce vocali dell’album dal vivo. Sto ascoltando i primi mix e sono molto emozionata. Sto producendo tutta la parte vocale da sola“.

La cantante ha sottolineato che lo lancerà sul mercato a brevissimo. Non resta quindi che aspettare poco per conoscere la data di uscita del disco, che probabilmente arriverà alla fine del tour, le cui ultime tappe sono previste a dicembre.



Ariana Grande

Ariana Grande: un album per lo Sweetener World Tour

La scaletta del suo ultimo tour, verrà riprodotta probabilmente in maniera integrale in questo primo album dal vivo. Al suo interno ci saranno pezzi dagli album Sweetener, Thank U Next ma anche dai precedenti Yours Truly, My Everything e Dangerous Woman.

Un grande successo per Ariana, che ha rischiato seriamente di non poter nemmeno partire per questa straordinaria tournée a casua del grave stress post-traumatico che l’ha colpita mesi fa. Stress probabilmente ancora frutto dello shock causato dall’attentato di Manchester, città in cui è tornata solo quest’anno.

Di seguito il video di 7 Rings, uno degli ultimi singoli della Grande: