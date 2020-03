Terzo titolo negli ultimi 4 anni

– Un gol a 18′ dalla fine di Carlez Tevez consente al Boca Juniors di laurearsi campione d’Argentina e beffare in extremis gli odiati rivali del River, che sognavano di tornare a vincere il campionato dopo 6 anni. E’ stato un finale di campionato al cardiopalma. Al River, in testa da 7 giornate, sarebbe bastata una vittoria in casa dell’Atletico Tucuman, 14° in classifica, per conquistare il titolo e invece non è stato in grado di andare oltre l’1-1 con Suarez che al 35′ aveva risposto all’iniziale vantaggio dei locali firmato al 19′ da Toledo. Un duro colpo per l’allenatore Marcelo Gallardo, che sperava di conquistare il suo primo titolo in campionato, uno dei pochi trofei che non ha ancora vinto in carriera.

Il Boca, che contro il Gimnasia di Diego Maradona (da sempre accanito sostenitore degli Xeneizes), avrebbe dovuto solo vincere e sperare, alla fine è stato premiato dal destino che gli ha concesso di prendersi la rivincita con i Millonarios che poco più di un anno fa, li avevano sconfitti in finale di Coppa Libertadores. Per il Boca si tratta del terzo titolo in campionato negli ultimi 4 anni.