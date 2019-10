Poker vincente sul campo del Godoy Cruz

– La tanto attesa prima vittoria è finalmente arrivata. Dopo sette sconfitte consecutive, tre in particolare dal suo arrivo in panchina (con tanto di conseguente allenamento punitivo con la squadra riserve), Diego Armando Maradona può assaporare il gusto del successo alla guida del Gimnasia di La Plata. La squadra allenata dall’ex Pibe de oro, in quello che era una sorta di spareggio nei bassi fondi della classifica, ha battuto 4-2 il Godoy Cruz a Mendoza – dove l’ex numero 10 del Napoli è stato accolto dai tifosi rivali come un vero idolo, con grandissimo entusiasmo: gli hanno dato il benvenuto con un enorme striscione raffigurante la sua immagine accanto a quelle di Messi e del Papa, definiti tutti “orgoglio nazionale” – rompendo così il digiuno di vittorie che durava da sette partite, e abbandonando l’ultimo posto in classifica.

Il ‘Lobo’ va avanti grazie ai gol di Contin al 2′ e Ayala al 44′, Brunetta accorcia le distanze per il Godoy allo scadere del primo tempo, ma i padroni di casa restano in dieci al 51′ per doppia ammonizione a Varela. Nonostante l’inferiorità numerica Brunetta firma il 2-2 prima della seconda espulsione per i padroni di casa (secondo giallo per Jacquet all’81’) che spiana la strada al Gimnasia: i ragazzi di Maradona chiudono la pratica con i gol ancora di Ayala all’83’ e di Garcia all’87’.

I complimenti del Napoli via Twitter

Subito dopo la partita Diego ha postato sui suoi profili social una foto con tutta la squadra nello spogliatoio a fine partita con il commento “Continuiamo a lavorare”. E ha rafforzato il concetto: “Non voglio complimenti, voglio fare punti”. A salutare la prima vittoria di Maradona in questa nuova avventura (il Gimnasia ora è penultimo con 4 punti dopo 9 giornate di campionato) anche il “suo” Napoli, che si è complimentato con il Pibe de oro via Twitter: “Congratulazioni Diego Maradona per il tuo primo trionfo da allenatore del Gimnasia”.