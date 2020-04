Maradona

“Nessuno può vincere questa guerra da solo”

– La Federcalcio argentina (AFA) ha fermato definitivamente il campionato e annullato il resto della stagione per via della pandemia di coronavirus, sospendendo al contempo le retrocessioni dalla massima divisione fino al 2022. Una decisione accolta con soddisfazione da Diego Armando, tecnico del Gimnasia y Esgrima La Plata, che al momento dell’interruzione era quintultimo in classifica e in piena lotta per la permanenza in categoria. “Eravamo convinti che ci saremmo salvati sul campo, non è il finale che avremmo voluto ma è un premio a un gruppo che ha dato la vita giorno dopo giorno per questo club e per far felici i tifosi”, sottolinea l’ex Pibe de Oro al quotidiano argentino Clarin.

In ogni caso la mossa della Federcalcio evita un’eventuale caduta in seconda divisione al Gimnasia, che sarebbe stato chiamato a brillanti risultati in Superliga Cup per poter rimanere nella massima divisione. “Voglio mettere in chiaro che non abbiamo festeggiato la sospensione del campionato e lo stop alle retrocessioni. Saremmo voluti tornare in campo – spiega l’ex idolo dei tifosi del Napoli, con l’Albiceleste vincitore della Coppa del Mondo del 1986 – ma festeggeremo il lavoro fatto, il percorso intrapreso. Sento parlare di una nuova ‘mano de Dios’ ma questa mano la chiedo perché termini questa pandemia e la gente possa tornare a vivere in salute e felice. Mi auguro anche che si capisca che tutto quello che verrà dopo dovremo affrontarlo insieme per il bene del calcio argentino. Nessuno è un Rambo in grado di vincere questa guerra da solo e pure Rambo non ce la farebbe”.