La sua carriera e l’accusa di omicidio

E’ morto all’età di 80 anni il portiere argentino Edgardo Andrada. Soprannominato “El gato”, la sua carriera e la sua fama non sono paragonabili a quelle dei vari Zoff, Yashin, Banks o Buffon – tutt’altro – eppure il suo nome figura nei libri di storia: non per meriti suoi, ma perché fu lui a subire il gol numero 1000 di Pelé, realizzato su calcio di rigore in Santos-Vasco da Gama (2-1) il 19 novembre 1969.

Andrada difese la porta del Rosario Central, sua città natale, per quasi 10 anni dal 1960 al 1969 prima del trasferimento in Brasile, appunto al Vasco, dove rimase fino al 1975 vincendo il campionato nazionale nel ’74 e quello carioca nel ’70. Nel 1977, dopo una breve esperienza al Bahia, decise di tornare in patria al Colon de Santa Fe e appese i guanti al chiodo nel 1982. Difese la porta dell’Argentina nella Coppa America del 1963 ma dovette rinunciare al Mondiale di Inghilterra 1966 per infortunio. Anni dopo il suo ritiro dal calcio, Andrada fu accusato di aver partecipato all’assassinio di due militanti dell’opposizione (Osvaldo Agustín Cambiaso e Eduardo Pereyra Rossi) durante la dittatura militare argentina, accusa, dalla quale tuttavia molti anni dopo fu scagionato. Non sono state comunicate le cause del decesso.