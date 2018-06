[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r — Selección Argentina (@Argentina) 9 giugno 2018

– Il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli ha convocato il centrocampista del River Plate, Enzo Pérez per i Mondiali di Russia 2018, al posto dell’infortunato Manuel Lanzini. Lo ha comunicato la Federcalcio argentina.

Il giocatore del West Ham ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro in allenamento. Perez ha vinto quindi la concorrenza del romanista Diego Perotti, del giocatore dello Zenit ex Roma, Leandro Paredes, e del giocatore del Tottenham Erick Lamela, sempre ex Roma.