Finisce senza gol l’amichevole tra Argentina e Cile disputata a Los Angeles. Il tecnico dell’albiceleste Scaloni, privo del capitano Leo Messi, ha schierato dal primo minuto il tridente d’attacco tutto “italiano” Lautaro Martinez-Dybala-Correa. Nel Cile, è partito titolare il neo-acquisto dell’Inter Alexis Sanchez. La partita è stata molto intensa: sono mancati i gol, ma gli ammoniti sono stati 10. Dybala ha sfiorato due volte il gol nel primo tempo, lasciando il campo al 25′ della ripresa, mentre Lautaro Martinez, in campo per tutta la partita, allo scadere ha colpito una traversa. 90 minuti anche per Sanchez.

ARGENTINA (4-3-3): Marchesin; Montiel, Martinez, Otamendi, Tagliafico (30′ st Acuna); Lo Celso (8′ st Palacios), Paredes (40′ st Rodriguez), De Paul (22′ st Dominguez); Lautaro Martinez, Dybala (25′ st MacAllister), Correa (13′ st Alario).

CILE (4-2-3-1): Bravo; Opazo, Diaz, Vegas, Parot; Aranguiz (43′ st Lichnovsky), Baeza (10′ st Alarcon); Sagal (1′ st Rubio), Pinares (37′ st Jeraldino), Sanchez; Vargas (22′ st Valdes).