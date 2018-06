– La sfortuna si è ancora una volta accanita con Manuel Lanzini. Il trequartista del West Ham, che era stato inserito dal ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, nella lista dei 23 per i Mondiali in Russia, ha riportato in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a tornare a casa. Anche due anni fa, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016, Lanzini era stato costretto a dare forfait sempre per un infortunio al ginocchio.

TORNA A SPERARE PEROTTI – L’Argentina perde, così, un altro elemento prezioso dopo il portiere titolare Romero. Per sostituirlo, secondo la stampa argentina, tornano in corsa il romanista Diego Perotti, che proprio in extremis era stato escluso dalla lista e un altro ex giallorosso, l’attaccante del Tottenham Erik Lamela. Difficile che rientri nella ristretta cerchia anche Centurion, che era stato inserito inizialmente fra i pre-convocati. In settimana, infatti, si è operato di appendicite e dovrà stare fermo per almeno una 10 giorni.