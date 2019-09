Prima partita per Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata ed arriva subito una sconfitta. La squadra dell’ex fuoriclasse ha infatti perso 2-1 in casa contro il Racing. Ospiti in vantaggio con Gonzalez al 36′ pt. Maradona si dispera per un paio di buone occasioni sprecate dai suoi, poi finalmente può esultare al 7′ st per il gol del pari realizzato da Garcia. Una gioia durata poco, visto che Zaracho al 9′ st ha riportato in vantaggio il Racing. Nei minuti di recupero poi, Garcia fallisce la palla del pareggio e c’è la quinta sconfitta consecutiva per il Gimnasia, ancora ultimo a un punto dopo 6 partite di campionato argentino. Il prossimo impegno sarà sul campo del Talleres Cordoba, martedì.

Maradona, esordio con sconfitta alla guida del Gimnasia: ma è show in panchina

“Abbiamo perso ma non finisce qui, ho visto una squadra viva – ha detto Maradona dopo la partita -. Dobbiamo metterci a lavorare e riportare il sorriso sul volto dei nostri tifosi. Il Racing ha segnato due gol su palle sporche e ha vinto. Forse non mi piace il loro calcio, ma è pratico”.