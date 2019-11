Rigore fallito da Gabriel Jesus

Piccola vendetta dell’Argentina nei confronti del Brasile nell’amichevole di lusso giocata King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. L’Albiceleste di Scaloni ha battuto per 1-0 i verdeoro grazie al gol al 14′ di Leo Messi, abile a ribadire in gol il rigore che gli aveva parato l’ex romanista Alisson, riscattando così la sconfitta subita nella semifinale dell’ultima Coppa America, poi vinta dalla Selacao in casa.

Dischetti protagonisti in questa amichevole perché al 10′ l’opportunità di sbloccare la gara dagli 11 metri l’aveva avuta il Brasile, ma Gabriel Jesus ha calciato malamente fuori. Dopo 3 minuti il fallo dello juventino Alex Sandro proprio su Messi che si è fatto parare il rigore da Alisson, ma poi lo ha ribadito facilmente in porta per il gol vittoria. La Pulce festeggia così nel migliore dei modi il rientro dopo i 3 mesi di squalifica rimediata proprio nell’ultima Coppa America. In campo per 88 minuti l’ottimo Lautaro Martinez, assieme agli altri ‘italiani’ Pezzella, De Paul, Danilo, Alex Sandro e Paquetà. A riposo in panchina, invece, Dybala.