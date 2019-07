Area M – Città Studi Sound 2019

L'onda del Jazz invade i quartieri di Milano!

Fino al 30 Ottobre, concerti di musica jazz e non solo:

Journey through the secret Life of plants di Stevie Wonder l'8 Luglio, Carlito's Way – una vita a modo mio il 10 luglio nella cornice del Chiostro del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Chucho Valdes il 18 Luglio e “La voglia matta…di jazz” con Fabrizio Bosso il 30 luglio al Castello Sforzesco e molto altro!

Scopri gli eventi in promozione e acquista ora il tuo biglietto ⤵️

Area M – Città Studi Sound 2019

Scopri tutti i dettagli!