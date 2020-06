Il video di Do I Wanna Know? degli Arctic Monkeys raggiunge oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Do I Wanna Know degli Arctic Monkeys supera 1 miliardo di visualizzazioni. Il singolo del 2013 della band di Sheffield, presente nell’album AM, ha raggiunto questo incredibile traguardo sul sito di videosharing YouTube.

Il brano, rilasciato il 18 giugno 2013, fa parte – come vi anticipavamo – del quinto album in studio della band: la canzone ha segnato un altro cambiamento nel suono per i rocker, che li vede attingere ad un mix di influenze hip hop e R&B.

Il video ufficiale stesso è stato diretto da David Wilson e presenta l’animazione dell’agenzia Blinkink, che inizia rispecchiando le onde sonore che si trovano sulle copertine degli album della band.

La canzone, inoltre, è stato il secondo singolo pubblicato di AM che ha raggiunto la posizione numero 11 nella classifica dei singoli nel Regno Unito.

Gli Arctic Monkeys pubblicarono Do I Wanna Know? esattamente sette anni fa, il 18 giugno 2013 e oggi, il video musicale animato della traccia ha raggiunto un importante traguardo con 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Il video di Do I Wanna Know:

Do I Wanna Know? è uno dei 25 video a superare il miliardo di visualizzazioni e gli Arctic Monkeys sono tra i 12 gruppi rock a raggiungere tale traguardo.

L’accompagnamento visivo, che comprendeva la popolare copertina di onde sonore di AM, è stato diretto da David Wilson (noto anche per il suo lavoro con i Tame Impala, Arcade Fire e Chromeo) e animato da Blinkink, è innegabilmente uno dei video musicali iconici degli anni che vanno dal 2010 in poi.



I video da 1 miliardo di views su YouTube: non solo Arctic Monkeys

La band si unisce al gruppo di artisti da 1 miliardo di visualizzazioni a Uptown Funk di Bruno Mars e Mark Ronson, Sorry di Justin Bieber e November Rain di Guns N ‘Roses.

AM è finora l’album di maggior successo commerciale della band inglese. Do I Wanna Know? ha dato un Grammy per la migliore esibizione rock, mentre l’LP a 12 tracce è stato premiato col Mercury Prize e ha vinto i BRIT Awards per British Group e British Album of the Year.

