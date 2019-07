Titolo: Architetto progettazione Revit



Azienda: Innovative Management Services s.r.l.



Descrizione: Ricerchiamo ARCHITETTO PER PROGETTAZIONE CON REVIT Se sei un Architetto con competenze in progettazione in 2D e 3D… progettuali innovative REQUISITI: Architetto con recente abilitazione alla professione. Sa progettare in 2D e 3D…

Luogo: Bergamo