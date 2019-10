– Hanno insultato e aggredito un arbitro, provocato il caos sugli spalti e trasformato un incontro di calcio in una rissa da bar. Ma adesso toccherà a loro imparare e far rispettare le regole che hanno bellamente ignorato. Non è uno scherzo del karma, ma un ordine del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, che ha condannato quattro ragazzi fra i 16 e 17 anni sotto processo per violenze dentro e fuori dal campo, a frequentare un corso per diventare arbitri, al termine del quale saranno obbligati a “prestare servizio” nel campionato degli oratori.

Giocatore professionista e coccolato gioiellino della più importante squadra della provincia, uno di loro a 16 anni ha rischiato di buttare al vento la carriera prima ancora di vederla decollare. Figlio d’arte, da spettatore si è sentito in diritto e in dovere di entrare in campo e aggredire il direttore di gara che aveva sanzionato il padre per un fallo.

Gli altri tre invece sono cresciuti sugli spalti di una squadra della periferia nord di Reggio, simbolo del quartiere roccaforte dei clan più potenti di Reggio Calabria. Fino al momento del suo arresto capitanata dal nipote di un boss ergastolano e con in rosa più di un giocatore dal cognome pesante, la formazione in passato ha collezionato tante vittorie quanti daspo e provvedimenti amministrativi. Adesso però i tre giovanissimi ultras dovranno cambiare “scuola” e metodi e applicarsi con serietà – pena la revoca della sospensione della pena – al corso e al lavoro da arbitri.

Così ha deciso il giudice Paolo Ramondino, “affidando” i ragazzi alla sezione locale del Csi (Centro sportivo italiano), ente con radici negli oratori e oggi diffuso nelle “periferie sociali” di tutta Italia, che organizza il corso per giovani arbitri “Liberi di fischiare per gli altri”.

“Questa esperienza può essere un itinerario di cambiamento, legalità e partecipazione sociale per ragazzi che in passato hanno commesso degli errori – dice il magistrato – Chi ieri ha aggredito l’arbitro, oggi inizia un percorso per diventare direttore di gara ed arbitrare nei campionati giovanili Csi. Una grande sfida, un percorso unico e rivoluzionario nel panorama nazionale”. Una responsabilità non da poco per la sezione locale del Csi, ma che non spaventa i volontari. Del resto, a Reggio Calabria da tempo lavorano nei quartieri più complicati, dove emarginazione e ghettizzazione forgiano eserciti di manovalanza per i clan. “Abbiamo fatto una scelta di campo. – dice il presidente provinciale, Paolo Cicciù – Auspichiamo che la pratica sportiva sia da stimolo per avviare una stagione di cambiamento in ognuno”.