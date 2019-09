“Var ok, solo 2 errori”

“Sono preoccupato dal fatto che ricompaiono i simulatori, anche se devono sapere che tra arbitro e Var per loro non c’è più spazio”. Il capo dell’AIA, Marcello Nicchi, manda un chiaro avvertimento a chi, in queste prime tre giornate di campionato, ha tentato di ingannare i direttori di gara.

Dopo 270 minuti di Serie A Nicchi, intervenendo ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento, è molto soddisfatto dei risultati della Var: “Procede a passo spedito, in queste prime tre giornate se si escludono gli errori di Firenze alla prima e di Genova ieri, sta dando una grossa mano. Speriamo di continuare così. Resto sorpreso quando si imputa a noi arbitri di non andare al Var o che si impiega troppo a decidere: vorrei ribadire il concetto che l’arbitro al Var lavora in cooperazione con l’operatore tecnico e l’arbitro in campo, deve prendere la decisione il prima possibile, non senza però impiegare il tempo necessario per prendere la decisione giusta”. E’ già partito il duello Juve-Inter, Nicchi però getta acqua sul fuoco: “Gli arbitri non la sentono e tirano dritto per la loro strada, applicando il regolamento. Chi capisce le regole resta in campo, altrimenti si prendono altre soluzioni”.

Arriva sala unica Var

Nicchi svela poi che presto arriverà un’unica sala Var a Coverciano: “Stiamo lavorando con il presidente Gravina e non dovremmo andare molto oltre la fine del girone di andata. Ci confidiamo molto anche per eliminare problematiche come a Genova”. A Marassi, infatti, ci sono stati problemi tecnici che hanno impedito l’utilizzo della tecnologia all’arbitro Fabbri. Non è stato quindi possibile revocare il penalty assegnato ai liguri (poi realizzato da Criscito), che in realtà era stato a dir poco generoso. E poi in Parma-Cagliari ci sono stati ben 12 minuti di recupero nella ripresa: “E’ stato usato parecchio il Var per fortuna in maniera corretta – osserva il numero uno dell’Aia -. Il tempo effettivo? In gran parte c’è già, gli orologi ormai si bloccano e ripartono quando riprende il gioco”.

No ad arbitro donna in Serie A

Tante novità in cantiere dunque, ma bisognerà aspettare per vedere un arbitro donna dirigere un match di Serie A. “Ne abbiamo più di 1700, tra cui una in C, otto in D e tante in giro per l’Italia. A livello assistenti sono a buon livello, non escludo che, in un clima di stadio vivibile, vadano in campo ad arbitrare. Da noi vale la meritocrazia, se sei bravo vai avanti, uomo o donna che sia. Se accadrà prima della fine della stagione? No, non abbiamo in organico a quei livelli – ha concluso Nicchi – Una cosa è il calcio femminile, un altro quello a undici”.