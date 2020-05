– Si erano conosciuti dodici anni fa, lui una stellina della Roma, lei una giovanissima promessa del cinema lanciata sui grandi schermi da un film di Moccia. Dodici anni dopo, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno annunciato la fine della loro love story, da cui sono nate le figlie Aurora e Diamante. Lo ha fatto l’attrice, attraverso una storia Instagram, diventato ormai una sorta di rotocalco della vita, figurarsi per chi alle copertine è abituato. Le parole sono scandite con chiarezza, senza rancore né dubbi, e soprattutto a firma di entrambi: giusto due anni sempre a mezzo social Michela Quattrociocche aveva rivelato il tatuaggio dell’allora calciatore, che aveva impresso il volto della moglie sull’avambraccio, mentre lei da tempo aveva inciso una “A”, l’iniziale del marito, sul collo. Ora cala il sipario su otto anni di matrimonio – si sposarono nel 2012 – vissuti con una certa esposizione mediatica anche dopo la fine della carriera da calciatore di Aquilani, che da alcuni mesi è nello staff di Beppe Iachini alla Fiorentina e l’assenza decennale dagli schermi dell’attrice.Il testo, un grassetto nero su semplicissimo fondo bianco, è esplicito: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno. Grazie. Alberto e Michela”.