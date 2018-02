“Vedere un’aquila che divora la preda su una roccia o un ramo d’albero è un fatto usuale, ma vederla su un’antenna televisiva assolutamente no. E’ accaduto in un quartiere residenziale di Agrigento. La specie in oggetto è l’aquila minore svernante nell’agrigentino oramai da quasi 20 anni”. A renderlo noto è l’associazione ‘Mareamico’ di Agrigento.