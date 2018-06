Aquarius, uomo minaccia di buttarsi in mare

(Twitter /@MSF_ITALIA)

“Crescono ansia e disperazione a bordo della nave Aquarius. Abbiamo informato tutti sulla situazione attuale. Un uomo ha minacciato di buttarsi in mare, dicendo di aver paura di essere riportato in Libia“. A denunciare la situazione sulla nave ferma in mare tra Malta e l’Italia è un tweet di Medici senza Frontiere Italia.