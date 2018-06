Onde di tre metri e vento a 35 nodi. E’ una vera e propria odissea quella alla quale il governo italiano sta costringendo i 629 migranti, salvati cinque giorni fa nel Mediterraneo, e ora in navigazione verso Valencia a bordo della Aquarius di Sos Mediterranee e di due navi della Guardia costiera e della Marina militare italiana.

Da ieri pomeriggio, come era ampiamente previsto dal bollettino meteo, le condizioni del mare sono diventate proibitive tanto che è stato necessario cambiare la rotta. Adesso la nave punta ad est della Sardegna cercando di utilizzare l’isola come parziale schermo del vento e navigare in una situazione meno complicata. Sardegna, Corsica e poi di nuovo una virata ad ovest verso Valencia, con un ulteriore allungamento della rotta che porterà a un ritardo nel’approdo. Le navi potrebbero essere a Valencia o sabato sera o domenica mattina a secondo dell’evolversi della situazione meteo.

??UPDATE “Ma tête tourne, je vomis sans arrêt, c’est difficile“ raconte un rescapé. La nuit dernière, les hommes ont été mis en sécurité à l’intérieur du navire et soignés contre le mal de mer. Le chemin s’annonce encore long et mouvementé jusqu’à #Valence pic.twitter.com/a52d5gwBbr — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 14 giugno 2018

A bordo naturalmente l’equipaggio della Aquarius cerca, come può, di soccorrere le 105 persone rimaste a bordo, le famiglie, i bambini, le persone ricoverate nella clinica medica di Msf che, a causa del mare, vomitano da ore. Gli altri 500 migranti sono assistiti dal personale medico della Croce di Malta imbarcato sulle due navi militari. Una vera e propria odissea per gente già provata da un lunghissimo viaggio e da condizioni psicofisiche precarie. “L’Italia sta giocando con le vite di 629 persone. Questo non può essere un precedente – dice il capomissione di Msf a bordo Aloys Vimard – la legge impone che le persone salvate in mare debbano essere al più presto sbarcate nel porto sicuro piu’ vicino”.